إظلام تام من جنوب طرابلس إلى الزاوية

نشرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرا بشأن إمكانية حدوث إظلام تام من جنوب العاصمة طرابلس إلى مدينة الزاوية

وقالت الشركة :” نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة الجفارة، الأمر الذى أدى إلى إصابة معظم خطوط الطاقة التي تربط بين منطقة طرابلس والزاوية، والأمر الذى قد يترتب عليه حدوث إظلام تام في المنطقة الغربية من جنوب طرابلس إلى الزاوية”

بينما كان المعلّقون على الصفحة في وسائل التواصل الاجتماعي مستائين للغاية من كثرة الأعطال في شركة الكهرباء، معتبرين الحجج والأسباب مثل “الاشتباكات، والمعارك” لم تعد تقنعهم، وأنه يجب ألا يستمر الانقطاع أكثر من ذلك

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