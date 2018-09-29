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إظلام تام من جنوب طرابلس إلى الزاوية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرا بشأن إمكانية حدوث إظلام تام من جنوب العاصمة طرابلس إلى مدينة الزاوية

وقالت الشركة :” نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة الجفارة، الأمر الذى أدى إلى إصابة معظم خطوط الطاقة التي تربط بين منطقة طرابلس والزاوية، والأمر الذى قد يترتب عليه حدوث إظلام تام في المنطقة الغربية من جنوب طرابلس إلى الزاوية”

بينما كان المعلّقون على الصفحة في وسائل التواصل الاجتماعي مستائين للغاية من كثرة الأعطال في شركة الكهرباء، معتبرين الحجج والأسباب مثل “الاشتباكات، والمعارك” لم تعد تقنعهم، وأنه يجب ألا يستمر الانقطاع أكثر من ذلك

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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