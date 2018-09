“سيالة” يلتقي بنظيره النرويجي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، أمس الجمعة، بنطيره اينة اريكسون سوريدي وزيرة خارجية النرويج على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل تعزيزها كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع الراهن بليبيا، و في هذا الصدد أوضح الوزير لوزيرة النرويج أن الوضع حالياً مستقر بعد إقرار وقف إطلاق النار.

وأكد أن غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يبذل جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لتحقيق الإستقرار.

كما قدم لها الوزير محمد سيالة لمحة عن حزمة الإصلاحات الأقتصادية الأخيرة على المستوى السياسي و الاقتصادي كما تم التطرق إلى خطوات المسار الديمقراطي في ليبيا و محطات الإستحقاقات الدستورية المقبلة فيما يخص موضوع الإنتخابات .

