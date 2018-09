المتوسط:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسهم استقرار ليبيا.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مؤكداً أن هذه الزيارة ستساهم في فتح أفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كافة المجالات وأن الاستعدادات تجرى لكي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح.

واردف أبو زيد، بأن الوزيرين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين للبناء على الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد شكري على اهتمام بلاده بزيادة الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع المشترك .

واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين أوليا اهتماما كبيراً خلال لقائهما لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا .

وأكد شكري على عمل بلاده من أجل الحيلولة دون تقسيم أي من الدولتين ضمانا لاستقرار المنطقة، منوهاً بأهمية مواصلة التفاوض بين مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلي حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحقن دماء الشعوب العربية الشقيقة، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية، مشيراً في هذا الصدد إلي أهمية عدم السماح بممرات أمنة لخروج الإرهابيين من إدلب.

ومن جانبه، أكد الوزير الروسي على دعم روسيا للجهود المصرية في ليبيا، مؤكداً على أهمية توحيد الجيش الليبي وعدم إمكانية التعويل على الميليشيات لحفظ الاستقرار فى البلاد .

The post وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره المصري آليات استقرار ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية