بنما تلغي تسجيل سفينة "أكواريوس" الإغاثية وتطالبها بإنزال علمها

طالبت حكومة بنما سفينة “أكواريوس” الإغاثية بإنزال علمها، بعد أن قامت بإلغاء تسجيلها. وبفقدانها علم بنما تتحول “أكواريوس” إلى سفينة يتم التعامل معها كسفينة قرصنة. وانتقدت المنظمات غير الحكومية بشدة قرار بنما، ونددت منظمة “أس أو أس” البحر الأبيض المتوسط ومنظمة “أطباء بلا حدود” بكل من إيطاليا وبنما بسبب محاولتهما الضغط على طاقم السفينة من أجل إعادة المهاجرين إلى ليبيا التي تعتبرها السفينة غير آمنة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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