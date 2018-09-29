الليبيون يموتون غرقا في الشوارع

ودّعت منطقة المخيلي إثنين من سكانها جرّاء السيول القوية التي اجتاحت المنطقة وأغرقتها، مما عطل حركة السير فيها وصعوبة التنقل للحصول على الطعام، إضافة إلى الموت

عبدالسلام منعم العوكلي عُثر عليه في سيارته غارقا بعد أن فقده أهله، وربما لم يتمكن من النزل من السيارة أو لم يكن يتوقع قوة السيل وما يمكن أن يفعله

بينما استغرق الآهالي وقتا أطول للعثور على جثة “عياد فرج القطعاني” وهو صاحب مطعم في المنطقة، حيث جرفه السيل هو الآخر ليودع الدنيا وتُشعل مأساته مواقع التواصل الاجتماعي

من يتحمل مسؤولية هذا التقصير في إصلاح البنية التحتية؟ هذا هو السؤال الذي يتداوله الناشطون في مواقع التواصل، بينما لم تعلق حتى هذه اللحظة أي جهة رسمية في الدولة عن هذه الكارثة، فضلا على أن يتم اتخاذ أي قرار بشأن إنقاذ المنطقة من الغرق!

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