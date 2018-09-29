استشهاد جنديين ومقتل 6 مسلحين في اشتباكات بالجغبوب

استشهد جنديان من الجيش، وقتل 6 عناصر مسلحة في الاشتباكات التي جرت ظهر الجمعة، بين الجيش وجماعات إرهابية في منطقة الجغبوب.

وأوضح الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية، مفتاح بوزيد، أن القتلى من كتيبة سبل السلام التابعة للجيش، لافتاً إلى أن الاشتباكات كانت عنيفة بين الكتيبة والجماعات التشادية، بعد رصدها تتجول في المنطقة .

وأكد “بوزيد”، أن العصابات التشادية تتجول في المنطقة، وتمتهن الحرابة، والخطف على الطريق الرابط بين الكفرة وجالو، وتقوم بطلب الفدية مقابل الرهائن .

وأضاف أن الاقتتال استمر لأكثر من ساعتين، منوهاً إلى أن باقي أفراد الجماعات التشادية لاذوا بالفرار إلى الصحراء، وأن أفراد الكتيبة مازالوا يتتبعون أثرهم بالصحراء .

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