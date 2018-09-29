التعليم توضح بشأن “إلغاء التعليم الديني”

نفت وزارة التعليم كافة الأخبار التي جرى تداولها بشأن إلغاء التعليم الديني، مُشيرة إلى أن مدارس التعليم الديني مازالت تُزاول عملها بشكل اعتيادي.

وحول النقاشات التي تمت خلال اجتماع مُراقبي التعليم في صبراتة، بشأن طبيعة عمل مدارس التعليم الديني، أوضحت الوزارة أنها كانت بشأن التخطيط لمُعالجة جملة من المشاكل التي تشهدها هذه المدارس.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن اجتماع مُراقبي التعليم خلص إلى قرار بتشكيل لجنة من مُتخصصين بوزارة التعليم للقيام بالاطلاع على أوضاع هذه المدارس وتقييمها من كافة النواحي، مع التشديد على ضرورة تواصلها من دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف.

وقالت الوزارة أنها تلقت العديد من التقارير التي تُفيد بتردّي أوضاع مباني مدارس التعليم الديني، إضافة إلى عدم امتلاك المُشرفين عليها للمؤهلات التي تخولهم بمُمارسة عملهم المُكلفين به.

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