شكري يجدد دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الإيرلندي مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن شكري استعرض خلال اللقاء، جهود بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب فرصة.

كما وشدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة التوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، ومواجة الإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.

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