نصية: لدينا فرصة “كبيرة” لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

أكد رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية، السبت، وجود فرصة “كبيرة” لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وفرض الترتيبات الأمنية في طرابلس، وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح نصية، على حسابه بتويتر، أن إرادة الجميع عامل أساسي لاستغلال الفرصة المذكورة التي ستهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة، وفق قوله.

يُذكر أن رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية أكد، الخميس، أنه اتفق مع النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب، على البدء رسميًّا بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وفقًا لمخرجات تونس، وآلية اختيار المجلس الرئاسي المتفق عليها بين المجلسين.

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