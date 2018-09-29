اضرار اقتصادية كثيرة تصيب منطقة المخيلي

تسببت الفيضانات التي تعرضت لها مدن جنوب الجبل الأخضر “منطقة المخيلي” أمس الجمعة جراء الأمطار الغريزة الي انجراف التربة مما احدث الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية.

محمد يحي عضو المجلس البلدي المخيلي قال “للاقتصادية ” لم يتم الاستعداد لموسم الامطار نظراً لعدم وجود ميزانية واوضح ان الفيضانات تسببت في موت شخصان في حين لم يتم العثور علي احد الاشخاص المفقودين حتى الآن.

واضاف مياه الأمطار الغزيرة تسربت الي المنازل والمنشآت واضرت بالسيارات نتيجة انجرافها مع المياه كما قضت علي اعداد من المواشي التي وجدت نافقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية