البلدي زليتن يوزع السلع الغذائية علي الجمعيات الاستهلاكية

شرع المجلس البلدي زليتن بتزويد الجمعيات الاستهلاكية الواقعة في نطاقه ببعض السلع الغذائية الأساسية لرفع المعاناة علي المواطنين وتقديم افضل الخدمات.

وقال فرج عبدالنبي عضو المجلس البلدي زليتن إن هذه الدفعة من السلع التموينية تم استلامها من قِبل صندوق موازنة الأسعار وتشمل سلة السلع الموزعة بأسعار تنافسية علي السكر والطماطم والمكرونة والتن والدقيق مضيفاً وزع التن بسعر دينار وربع والدقيق في حين وصل سعر كيس الدقيق سعة 50 كيلو بـ 45 دينار بواقع 9 كيلو لكل فرد.

البلدي زليتن اشرف كذلك علي عملية توزيع النفط والغاز على المخابز في محاولة لتوفير الخبز بالسعر خمسة ارغفة بدينار .

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