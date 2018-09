«داخلية الوفاق»: نحقق في الاتهامات المزعومة لحرس السواحل ضد المهاجرين

المتوسط:

وردت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السبت، على قناة “BBC” بشأن نشرها لتقرير مصور عن الانتهاكات المزعومة ضد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، بأن الأجهزة المختصة تقوم بالتحقيق فيما ورد بالتقرير.

وأوضحت الداخلية في بيان توضحي نشر على صفحتها الرسمية أنها تجري تحقيقاتها حول الاتهامات الموكلة لجهاز حرس السواحل الليبي بإرتكابه انتهاكات في حق المهاجرين قبل إصدار أي إجراء بخصوصهم، مشيرة إلى أنها ستتتحدث مع كل الصحافيين وكل من لديه معلومات حول النشاط غير القانوني المزعوم.

وأكدت الوزارة بأنه لا يوجد تهاون مع الاتجار بالبشر أو الاستغلال غير القانوني للمهاجرين إضافة إلى الرفض المطلق لحدوث أي تجاوزات من الأجهزة الأمنية بالدولة الليبية.

ودعت الوزارة إلى التزام شركاؤهم الدوليين بوعودهم بتقديم دعم مكثف لجهودها في مواجهة الهجرة الغير قانونية منوهة إلى أن سفن وبواخر منظمات الإغاثة تشجع المزيد من المهاجرين على المخاطرة بحياتهم.

وأضافت الداخلية أن مواجهة هذه القضية تحتاج إلى مساهمة فعالة للمجتمع الدولي وليبيا مستعدة للمساعدة في ترحيل المهاجرين إلى بلادهم.

يذكر إن قناة الـ BBC نشرت في 26 من سبتمبر الحالي تقرير مصور تزعم فيه بوجود انتهاكات وأنشطة غير قانونية يرتكبها حرس السواحل الليبي ضد المهاجرين.

