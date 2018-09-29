اعتماد تجهيز وتوريد احتياجات مستشفى طرابلس الجامعي

عقد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد الهيثم، ورئيس المركز الوطني للتطوير النظام الصحي د. سمير صقر سبل تفعيل شركات القطاع العام ووضع آليات للتعاون مع القطاع الخاص.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، يأتي ضمن إطار توجيهات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لتحسين وتطوير الخدمات الصحية وحل مشاكل القطاع الصحي.

هذا وناقش المجتمعون، سبل حل مختنقات مستشفى طرابلس الجامعي وغيره من المؤسسات الصحية، كما جرى على هامش الاجتماع، توقيع واعتماد عقد تجهيز مستشفى طرابلس الجامعي وتوريد احتياجاته العاجلة عن طريق شركة تشغيل واستثمار المرافق الصحية وبتمويل من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع شمل حضور كل من، مدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي صلاح البشتي، ورئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي د. نبيل العجيلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية سمير كوكو، ومدير عام الشركة د. بدر الدين أبوحجر.

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