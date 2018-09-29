قتلين بمنطقة الخيلي نتيجة سقوط الأمطار

أكد الناطق الاعلامي بالأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش، السبت، سقوط قتلين من منطقة المخيلي القريبة من طبرق وتضرر عددا من المساكن نتيجة الأمطار.
وأضاف الكواش في تصريح للرائد، أن فرق الهلال قدمت مواد اغاثية غير غذائية عاجلة إلى سكان المنطقة، شملت أغطية وفرش وغيرها.
وفي سياق أخر أوضح الكواش أنهم سيروا قافلة مساعدات طبية من مختلف التخصصات إلى مدينة سرت، لتقديم خدمات مجانية وإجراء كشوفات طبية لسكان المدينة.
يُذكر أن منطثة المخيلي القريبة من طبرق قد شهدت الخميس سقوط أمطار غزيرة تسببت في سيول بالمنطقة نتج عنها أضرار بممتلكات المواطنيين.
أضف تعليقـك