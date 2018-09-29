قتلين بمنطقة الخيلي نتيجة سقوط الأمطار

أكد الناطق الاعلامي بالأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش، السبت، سقوط قتلين من منطقة المخيلي القريبة من طبرق وتضرر عددا من المساكن نتيجة الأمطار.