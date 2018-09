المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمكتب الأمين العام.

وتناول الاجتماع المستجدات والتطورات الأخيرة في ليبيا، وأكد الجانبان أن ليبيا والأمم المتحدة تجمعهما تعاون مستمر وشراكة استراتيجية من أجل استقرار ليبيا والمنطقة والعالم.

