الجهيناوي: تونس ملتزمة بمساعدة الليبيين على التوصل لتسوية سياسية شاملة

ليبيا – أعرب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنشغال بلاده العميق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا.

الجهيناوي أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية على إلتزام بلاده بمواصلة جهودها في إطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وبالتنسيق الكامل مع الجزائر ومصر بمساعدة الليبيين على التوصل لتسوية سياسية شاملة عبر الحوار والتوافق على أساس الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في دفع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة وحلّ النزاعات بالطرق السلمية وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

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