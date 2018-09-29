إيقاف مديرالشركة الليبية للبريد والاتصالات عن العمل وإحالته للتحقيق

العنوان-بنغازي

أوقف رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة، فيصل قرقاب لحين انتهاء التحقيقات معه بشأن إساءة سلطات وظيفته.

وأصدر الشكري بصفته رئيسا للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة – أصدر قراري رقم (2)-(3) لسنة 2018 بخصوص إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على لجنة التحقيق بخصوص ماسند إليه من تجاوزات وإساءة استعمال سلطات وظيفته وكما ماورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات علاوة عن الإهمال في المهام الوظيفية المناطة له، وأعادة تشكيل هيئة المراقبة.

وكان هذا القرار جاء بناء على اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الذي انعقد في التاسع عشر والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة بنغازي وعلى ماتداول من خلاله بخصوص المواضيع الإستراتيجية للقطاع.

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