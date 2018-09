«مالية الوفاق»: صرف علاوات المعلمين بداية من أكتوبر القادم

المتوسط:

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بأنها ستباشر بتنفيذ العلاوات المالية للمعلمين مقابل الحصص الدراسية من اكتوبر القادم.

وأفادت إدارة الميزانية بوزارة المالية أنها ستنطلق في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 950 لسنة 2017، مؤكدة أن تنفيذ العلاوات سيتم وفق الكشوفات المحالة من قبل وزارة التعليم كل حسب مراقبة الخدمات التعليمية بالمنطقة التابع لها.

ويشار أن المجلس الرئاسي أصدر في وقت سابق قرار بشأن علاوة مالية للحصص الدراسية، على أن يتم ذلك ضمن العام المالي لسنة 2018.

