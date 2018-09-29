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حملة لكنس شوارع أجدابيا وتنظيفها

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل الشركة العامة للنظافة في أجدابيا حملتها لتنظيف مجمل شوارع المدينة.

تفادياً لفترة النهار حيث ازدحام الشوارع بالسيارات والمارة، اختارت وحدة الكنس بالشركة العامة لخدمات النظافة في مدينة أجدابيا الفترة الليلية لتنظيف الشوارع الرئيسية وكنسها، على أن يخصَّص العمل صباحاً لتنظيف الشوارع الفرعية.

حملة النظافة التي توفر لها الشركة كل الإمكانات المتاحة تستمر لكنس وتنظيف جميع الشوارع لتظهر اجدابيا في أبهى حلة.

وأثنى مسؤولو الشركة الذين على الدور الفعال لمديرية الأمن في تأمين وحماية العاملين بالشركة لتأدية أعمالها بالشكل المطلوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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