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الثني يبحث هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي آخر تطورات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي على ان رئيس الحكومة عبدالله الثني بحث في اتصال هاتفي اليوم السبت مع الممثل الخاص للرئيس الروسي الي الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوقدانوف آخر تطورات الوضع في ليبيا.

ويأتي هذا الاتصال بالتزامن مع زيارة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي إلى العاصمة الروسية لبحث مستقبل التعاون بين البلدين.

صحيفة “كوميرسانت” قالت وفقاً لما نقلته عنها وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء إن الوفد الليبي وصل إلى موسكو لتجديد العلاقات بين ليبيا وروسيا وبحث مستقبل التعاون بينهما.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • نشهد بالله ماعاد عندك كرامه و لا عزة نفس يا تيس. عقابها نائب وزير خارجيه و بعدين شنو علاقتك بالوضع في ليبيا. ؟؟ انت اول من يسجن. او يعدم

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