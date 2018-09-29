بلدية نسمة تكشف حجم أضرار السيول

قال وكيل ديوان بلدية نسمة، محمد الشريع، إن السيول التي جرفت عبارات الطريق الرابط بين نسمة وبني وليد بشكل كامل، تسببت في احتجاز الكثير من المسافرين ومبيتهم في العراء.

وأكد الشريع في مداخلة لقناة “218 نيوز” عدم وقوع أية خسائر في الأرواح، وأن كل الأضرار كانت مادية، مبيناً حدوث انجرافات في طريقين آخرين، واحدة تربط نسمة بمزدة، وثانية تصل مزدة بـ”أبو لُغرُب”، مشيراً إلى أن الجميع تكاتف لفتح ممرات بمحاذاة هذه الطرق لتسهيل خروج العالقين.

ولفت إلى أن بلدية نسمة قامت بتشكيل لجنة لتسجيل الأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة ومطالبة المجلس الرئاسي بتعويضات مجزية.

سيول تُحاصر مواطنين قرب مدينة نسمة

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