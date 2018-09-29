هافينغتون بوست: غياب المشير ينسف جهود إيطاليا لعقد مؤتمر حول ليبيا

العنوان-روما

تستضيف إيطاليا في اكتوبر المقبل مؤتمرا حول ليبيا ، الذي من المرجح أن يتم تحت مظلة دولية في نوفمبر في غياب للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ، حسب ما قالت هافينغتون بوست النسخة الإيطالية يوم الجمعة ، حيث وصفت غياب المشير حفتر عن مؤتمر روما القادم بأنه “الغياب الكبير”.

وقال هافينغتون بوست الإيطالي إن غياب المشير حفتر يعني أن جهود إيطاليا الدولية بشأن ليبيا”لن ترى النور” وأن فشل المؤتمر سيعني “إخفاقًا سياسيًا” لروما في الملف الليبي المفتوح.

وأضافت الصحيفة أن روما لم تعلن حتى الأن رفض القائد العام للجيش حضور المؤتمر الذي يحتج على الموقف الإيطالي من مؤتمر باريس الذي جمع القادة الليبيين المتنافسين في مايو وانتهى بإعلان اتفاق سياسي ، لم يتم إنجاز أي شيء منه ، وسط اتهامات لإيطاليا بإسقاط تفاهمات باريس.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الحالي ، تخشى روما من أن تلعب فرنسا “دورًا ” لإفشال عقد مؤتمرها حول ليبيا ، الذي يُعتقد أنه سيعقد في جزيرة صقلية في البحر المتوسط ​​، في حين تستمر إيطاليا في حشد الدعم الدولي للمؤتمر وإعطائه دفعة سياسية في محاولة لعرقلة أي تأثير سياسي محتمل من باريس.

يشار إلى أنه جرى الاتفاق في باريس على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد ، لكن إيطاليا عبرت مرارًا عن رفضها لإجراء انتخابات بأي ثمن ، مما أدى إلى خروج العديد من المظاهرات والاحتجاجات في ليبيا والتي أحرق في بعضها العلم الإيطالي وندد بما وصف “بالتدخل الإيطالي الفاضح في الشؤون الداخلية لليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية