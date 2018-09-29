الملف الانتخابي يجمع السراج والسائح

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الملف الانتخابي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، السبت، في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن الطرفان نقاشا جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، والجوانب الفنية ذات العلاقة التي تحتاج إلى استكمال.

وجدد السراج حرصه على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية، مؤكدا على أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.

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