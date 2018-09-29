لفتة حكومة لمستشفى طرابلس الجامعي

اعتمدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، تجهيز وتوريد الاحتياجات العاجلة لمستشفى طرابلس الجامعي، بإشراف من صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ورئيس المركز الوطني لتطوير النظام الصحي د. سمير صقر، ومدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي صلاح البشتي، ورئيس مجلس ادارة مستشفى طرابلس الجامعي د. نبيل العجيلي، ومسؤولين آخرين.

وقالت حكومة الوفاق بصفحتها في “فيسبوك”، إنه تم الاتفاق على وتوريد احتياجات مستشفى طرابلس الجامعي عن طريق شركة تشغيل واستثمار المرافق الصحية.

ولفتت الحكومة إلى أن الاجتماع تتويجا لاجتماعات سابقة تستهدف تفعيل شركات القطاع العام ووضع آليات للتعاون مع القطاع الخاص وسبل حل مختنقات مستشفى طرابلس الجامعي ومؤسسات صحية أخرى.

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