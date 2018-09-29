بالصور ..العثور على جثتين مجهولتين مدفونتين شمال مدينة إجدابيا

العنوان-إجدابيا

عثر على مقبرة جماعية شمال مدينة إجدابيا لم يتم الكشف عن هوية الأشخاص المدفونين فيها حتى الأن ، جاء ذلك بعد ورود معلومة من أحد المواطنين لقسم البحث الجنائي تفيد بوجود المقبرة وتحرك رجال الأمن إلى الموقع المشار إليه و قام أعضاء من قسم الأمن الداخلي وكذلك افراد الأمن بقسم النجدة مصحوبين بوكيل النيابة ورجال الهلال الاحمر بالتوجه على الفور الى المكان المعلوم واستخراج الجثت .

يذكر أن المقبرة التي تم التلبيغ علي مكانها توجد بها جثتين تدل حالتيهما على أن فترة دفنهما تعود الى عدة سنوات مضت وتحولها لـ ” هياكل عظمية ” وذلك بحسب ما أفاد به النقيب مهندس رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي – فتحي السعيطي .

يشار إلى أن الجثامين تم ارسالها لمستشفى الشهيد محمد المقريف بعد تسليمها لأفراد الهلال الأحمر واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بها .

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