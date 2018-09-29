سلامة: سنبحث سبل اجراء استفتاء على الدستور إذا لم يتم الطعن في القانون الذي أقره البرلمان

ليبيا – كشف المبعوث الاممي إلى ليبيا اليوم السبت على أن بعثته ستبحث إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ثم تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد عملية الاستفتاء إذا لم يتم الطعن قانونياً في قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب.

سلامة أضاف خلال استضافته عبر قناة الجزيرة القطرية التي تابعتها صحيفة المرصد بأن بعثته تبحث في عدة قضايا ومبادرات مطروحة لمعالجة الانسداد الحالي للأزمة السياسية في ليبيا، مبيناً بانه التقى الأيام الماضية بأعضاء من مجلسي النواب والدولة لبحث الخطوات السياسية المقبلة.

وأكد سلامة على أنه أبلغ المجتمعين خلال اللقاءات التي جرت الأيام الماضية في اشارة منه للقائه بعضوي مجلسي النواب والدولة عبدالسلام نصية وفوزي العقاب عدم رغبته في العودة إلى ما وصفها بـ” دوامة تونس ” المتعلقة باجتماعات لجنة الصياغة المشتركة التي حاولت العمل لإدخال تعديلات على وثيقة الاتفاق السياسي .

واشار المبعوث الاممي إلى أن الليبيين قد سأموا من بقاء التركيبة السياسية الحالية، كاشفاً على عدم رغبة بعض السياسيين الذين لم يسمهم في اجراء تغيير في المشهد الراهن.

وبشأن طلب وزير خارجية الوفاق خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تغيير مهمة البعثة من مهمة سياسية إلى مهمة لدعم الأمن والاستقرار قال :” فاجأني تصريح وزير الخارجية محمد سيالة أمام الجمعية العامة الذي قال فيه إنه يرى أهمية أن تتحول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة سياسية إلى بعثة لدعم وإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد”.

واعتبر سلامة بأن سيالة قد يكون مقدراً لدور البعثة في وقف إطلاق النار جنوب طرابلس ويريد منهم الاستمرار فيه، كاشفاً على أنه ستواصل مع رئيس الرئاسي فائز السراج ليفهم منه ما إذا كان هناك طلب ليبي بذلك وأن دور البعثة يقرره مجلس الأمن حسب قوله.

وقال المبعوث الاممي بأن بعثته تعد قائمة باسماء منتهكي القانون الدولي والانساني في ليبيا لتقديمها لمجلس الامن ، مبيناً بان البعثة تجمع الان الادلة وستقدم الاسماء في وقت لاحق للمجلس .

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