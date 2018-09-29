القيادة العامة للجيش تخصص مروحية لنقل جثامين شهداء كتيبة سُبل السلام

العنوان-الكفرة
خصصت القيادة العامة للقوات المسلحة طائرة مروحية خاصة لنقل جثامين شهداء كتيبة سُبل السلام إلى مدينة الكُفـــرة.
ووصلت الطائرة المروحية من قاعدة جمال عبدالناصر إلى مطار مدينة الكُفــرة ، لنقل الجثامين حيث تم دفنهم بعد صلاة عصر اليوم السبت.
يشار إلى أن 2 من أفراد كتيبة سبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة التابعة للقيادة العامة قتلا خلال اشتباك الكتيبة مع مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة التشادية بالقرب من الجغبوب إضافة إلى عدد 8 جرحى.
وقتل أيضاً خلال هذه الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة 6 من العناصر التشادية وغنم عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي.
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