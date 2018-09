“سلامة”: لا نعلم لماذا طلب “سيالة” قوات حفظ سلام

المتوسط – سامر أبو وردة

قال المبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، إن وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، قد فاجئه بطلب تحويل البعثة الأممية إلى ليبيا من بعثة سياسية إلى بعثة لدعم الأمن والاستقرار، مضيفاً، “لا نعلم لماذا طلب “سيالة” قوات حفظ سلام أممية”

وأكمل سلامة، “لا نريد أن تنقسم البلاد من أجل الدستور، ونوه إلى أنه في حال لم يتم الطعن قضائياً على قانون الاستفتاء على الدستور الذي أقره البرلمان سنبحث جدياً طرح إجراء استفتاء على الدستور”

وتابع، “ننتظر تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية”

