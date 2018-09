المتوسط:

عقد وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اجتماعًا اليوم السبت، متمثل فى إدارة الفروع وأداره العمليات للمناقشة العراقيل والتحديات التي تواجههم.

وزار الوفد فرع الهلال الاحمر الليبي زواره لمعرفه العراقيل وحجم التحديات التي تواجه طبيعة العمل.

