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بنغازي .. مركزالصحي 23 يوليو يحتفل باليوم العالمي لصحة القلب

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 29 سبتمبر 2018 (وال)- احتفل مركزالصحي 23 يوليو ببلدية بنغازي اليوم السبت، ببيوم العالمي لصحه القلب .

هذا وقد ألقت منسقة التثقيف الصحى لمركز الصحى 23 يوليو الدكتورة سميرة الشكري – في كلمة افتتاحية بالمناسبة، ومن ثم ألقت الدكتورة نعيمة مفتاح الطريدي – كلمة رحبت فيها بالحضور، ونوهت للجهود المبذوله لفريق عمل مكتب التوعية والتثقيف، ومنسقين العيادات، وذلك من أجل تقديم النصيحة ورفع الوعي لكافة فئات المجتمع، تحت شعار “الوقاية خير من العلاج” .

ومن ثم ألقى مدير مكتب التوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي الأستاذ أحمد العوامي، محاضرة بعنوان “صحة القلب إحياء اليوم العالمي لصحة القلب” .

ومن ثم  قدم الدكتور صبحي العريبي طبيب القلب؛ شرحاً عن المشاكل الذي تسببها أمراض القلب، إلى جانب عرض أهم تلك المشاكل من خلال واقع المترددين  لمركز الصحي 23 يوليو .

وفي الختام الاحتفالية؛ تم توزيع نشرات صحية بالخصوص على الحاضرين . (وال- بنغازي) ر ع/ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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