بنغازي تُحذّر من أمراض القلب على طريقتها

أقامت منظمة طلبة الطب والأطباء الشباب في مدينة بنغازي، مسابقة للمشي تحت إشراف الاتحاد الفرعي لألعاب القوى بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر كل عام.

وشارك في النشاط قرابة الـ40 مشاركا ومشاركة، وذلك للتعريف بمرض القلب والتحذير من مخاطره.

وبذل طلبة الطب والأطباء مجهودا كبيرا من أجل رفع منسوب التوعية وخلق بيئة صحية خالية من الأمراض.

ويعتبر اليوم العالمي للقلب بمثابة حملة عالمية يشارك فيها كل أطياف المجتمع والمنظمات والحكومات أيضا في جميع الدول بنشاطات تهتم بصحة القلب، ويكون القصد منها التوعية بكيفية حماية القلب من الأمراض.

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