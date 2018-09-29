الاتصالات تتخذ قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة الليبية للبريد

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة للحكومة المؤقتة، أنه تم إصدار القرارين رقم (2)-(3) لسنة 2018 بخصوص إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على لجنة التحقيق.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أن قرارات الإحالة جاءت بخصوص ما سند إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد من تجاوزات وإساءة استعمال سلطات وظيفته وكما ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات علاوة عن الإهمال في المهام الوظيفية المناطة له، وإعادة تشكيل هيئة المراقبة، وذلك تأسيساً علي اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الذي انعقد بتاريخ 19/9/2018-20 في مدينة بنغازي وعلي ما تداول من خلاله بخصوص مواضيع الإستراتيجية للقطاع، بهدف رفع مستوى خدمات قطاع الاتصالات، والقضاء علي الظواهر السلبية وكذلك إنهاء حالة الانقسام بالقطاع، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية.

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