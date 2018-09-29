السائح: أتوقع استلام مسودة قانون الاستفتاء خلال الأسبوع الجاري

قال رئيس المفوضية العليا للانتخبات، عماد السائح، إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الخطوات المقبلة لدعم تنفيذ عملية الاستفتاء.

وأضاف في تصريح لقناة ليبيا، أنه من المتوقع استلام القانون الذي ينظمها في هذا الأسبوع وفق الإتفاق الذي تم مع رئيس مجلس النواب في وقت سابق، والذي بدوره وافق على إدخال بعض التعديلات الفنية على مسودة القانون.

وأشار إلى اجتماعه مع السراج الذي ركز على تمويل الميزانية الخاصة بتنفيذ عملية الإستفتاء والتنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في وضع الخطط الكفيلة بتأمين العملية والتي من المتوقع أن تنطلق مع منتصف الشهر القادم

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