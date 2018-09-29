بعد اشتباكات دامية.. تعرف على الأوضاع في الكفرة

أكد رئيس مجلس إدارة منتدى ارتقاء ليبيا للتوعية والتثقيف احمد الفرجاني أن منطقة الكفرة تشهد حالة من الهدوء بعد اشتباكات دامية.

وبين الفرجاني أن اشتباكات اندلعت في الكفرة أمس الجمعة بين كتيبة سبل السلام وإحدى العصابات التشادية التي تمتهن الخطف والحرابة أثناء محاولتها التسلل داخل المدينة وتنفيذ جريمة.

وأوضح الفرجاني أن الاشتباكات أدت إلى مقتل القائد الميداني عبد الرحمن هاشم من كتيبة سبل السلام بالإضافة إلى القضاء على كافة عناصر العصابة التشادية.

وكانت منطقة الكفرة العسكرية أعلنت مقتل وجرح عدد من أفرادها في اشتباك مع عصابة بالقرب من واحة الجغبوب.

و أضافت المنطقة العسكرية بأن ” كتيبة سبل السلام التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية في دورية لها على الحدود الليبية بالقرب من واحة الجغبوب اشتبكت مع عصابة مسلحة مارقة من المرتزقة تمتهن الخطف والحرابة وقتلت منهم 6 أشخاص و استولت على عدد 4 آليات مسلحة” على حد تعبيرها .

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