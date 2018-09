المتوسط:

وضعت قرعة التصفيات الأفريقية لكرة القدم منتخب ليبيا الوطني الأولمبي في مواجهة منتخب غامبيا خلال الفترة من 12 وحتى 20 نوفمبر المقبل ضمن الدور الأول.

القرعة أُجريت الجمعة في مدينة شرم الشيخ المصرية على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخب نيجيريا في مارس 2019 من أجل التأهل للبطولة الأفريقية التي ستقام أواخر العام المقبل، ومن خلالها ستتأهل ثلاثة منتخبات إلى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020

