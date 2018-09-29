دعوة لوقف الأعمال المسلحة في ورشفانة

في تداعيات الاشتباكات المسلحة في ورشفانة، دعا المجلس البلدي سواني بن آدم، السبت، الانخراط في الحوار الهادف والمباشر، بما يحافظ على النسيج الاجتماعي ويغلب المصلحة العامة ويضمن تحقيق الاستقرار.

ودعا المجلس، وفق بيان للمركز الإعلامي بالمجلس البلدي، كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال المسلحة التي ستؤثر على سلامة المدنيين وتدخل المنطقة في صراعات وفتن لا يحمد عقباها.

ويأتي البيان بعد اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة ورشفانة بين السرية 55 والسرية 3 يوم الجمعة، في عدة مناطق من ورشفانة، وبحسب معلومات لقناة 218، فإن السرية 55 بقيادة معمر الضاوي هاجمت السرية 3 بهدف إخراج سجناء تابعين لها رافضة عرضهم على النيابة العامة.

وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك بوعميد ، في تصريح خصّ به 218، إن الهدوء إلى المنطقة، السبت.

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