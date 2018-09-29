انجرافات خطيرة على طريق ودان أبو نجيم

حذرت المجلس البلدي الجفرة، السبت، المواطنين المسافرين على الطريق الرابط بين مدينة ودان وأبو نجيم، بسبب الانجرافات التي خلفتها سيول مياه الامطار خلال اليومين الماضيين.

ودعت البلدية، بصفحتها في “فيسبوك”، المواطنين لتوخي الحذر على الطريق خاصة المنطقة الممتدة من 10 كلم بعد البوابة إلى منطقة أبو نجيم، حيث توجد انجرافات خطيرة في بعض الأماكن.

وأشارت إلى أن رئيس لجنة الازمة والطوارئ بالمجلس البلدي الجفرة ومدير مصلحة الطرق والجسور بالجفرة، تفقدا الطريق المُتضرر، مبينة أنه تم التواصل مع مدير مصلحة الطرق والجسور من أجل وضع الحلول العملية والعاجلة لصيانة الطريق حفاظا علي سلامة المسافرين.

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