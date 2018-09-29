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الأزمة الليبية بين أبو الغيط وغوتيريس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تطورات تسوية الأزمة في ليبيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط محمود عفيفي في بيان، إن جلسة المباحثات شهدت حوارا معمقا وتبادلا لوجهات النظر لعدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط .

وأشار عفيفي أن الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن حظيت باهتمام كبير في إطار النقاش، مؤكدا على الدور الرئيسي للجامعة في التعامل مع هذه القضايا ومعالجتها كونها قضايا عربية بالدرجة الأولى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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