الأزمة الليبية بين أبو الغيط وغوتيريس

ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تطورات تسوية الأزمة في ليبيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط محمود عفيفي في بيان، إن جلسة المباحثات شهدت حوارا معمقا وتبادلا لوجهات النظر لعدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط .

وأشار عفيفي أن الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن حظيت باهتمام كبير في إطار النقاش، مؤكدا على الدور الرئيسي للجامعة في التعامل مع هذه القضايا ومعالجتها كونها قضايا عربية بالدرجة الأولى.

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