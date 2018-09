«حفتر» يتوعد المعتدين: «سلموا أنفسكم خلال أسبوع»

حذر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الجميع من ممارسة أسلوب التملك غير المشروع قانونًا، والاعتداء على ممتلكات الأفراد أو الدولة.

وأكد حفتر، خلال تعميم له إلى كافة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوحدات المساندة،-أكد- على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل القوة لنزعها وإعادتها لأصحابها، واتخاذ الإجراءات الصارمة لمعاقبة المعتدين.

جاء ذلك في تعميم تحذيري وجهه حفتر، أمس الجمعة، إلى كافة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوحدات المساندة، بشأن .

واعتبر حفتر، الاعتداء على الممتلكات جريمة لا يمكن تجاوزها والتغاضي عنها، متعهدًا باتخاذ كافة الإجراءات وأقصى العقوبات القانونية الصارمة والرادعة ضد مرتكبيها، حتى يطمئن المواطن بأن ممتلكاته وممتلكات بلده في حماية السلطات المختصة في الدولة، مؤكدا «أن عهد الفوضى والاعتداء على الحقوق والممتلكات قد ولّى إلى غير رجعة.

وأمهل حفتر، في ختام تحذيره مَن يشملهم البلاغ أسبوعًا واحدًا غير قابل للتمديد، اعتبارًا من غدا الاثنين بالتقدم إلى أقرب مركز أمني لتسليم أي ممتلكات قاموا بحيازتها خارج نطاق القانون، وتقديم كافة البيانات عنها.

