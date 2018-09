أفاد مصدر محلي، بتجدد المواجهات المسلحة بين عدد من الميلشيات في بلدية حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر، بأن تبادل إطلاق النار بين المسلحين أسفر عن إصابة مدني، فيما لم تسجل المواجهات أية خسائر بشرية أخرى.

