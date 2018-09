رجح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، استلام القانون الذي ينظم الاستفتاء في هذا الأسبوع وفق الإتفاق الذي تم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت سابق.

وأوضح السائح، خلال تصريحات صحافية، أمس السبت، أن التعديل يتضمن إدخال بعض التعديلات الفنية على مسودة القانون.

وأشار السائح، إلى أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على تمويل الميزانية الخاصة بتنفيذ عملية الإستفتاء والتنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في وضع الخطط الكفيلة بتأمين العملية والتي من المتوقع أن تنطلق مع منتصف الشهر المقبل.

The post «السائح» يرجح استلام قانون الاستفتاء خلال الأيام المقبلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية