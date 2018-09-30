الأمن العام : شرذمة قامت بالرماية على تمركزاتنا وأصابت طفل فى حي الأندلس بجروح بالغة

ليبيا – قال جهاز الامن العام والتمركزات الامنية أن مجموعة خارجة عن القانون قامت ليلة البارحة بالرماية العشوائية علي دوريات جهاز الأمن العام قبل أن تكرر ذات المجموعة هجومها هذه الليلة فى غرب طرابلس .

وفى تصريح صحفي تلقته المرصد من مكتبه الاعلامي ، قال الجهاز أن هذه المجموعة تتحرك بأوامر ” ميلشياوي ” لم تسمه وقد قامت بالرماية الليلة علي مركز حي الأندلس و إصابة طفل إصابة خطيرة و إصابة منزل بجوار المركز .

و أضاف الجهاز : ” تم رصد ومعرفة نوع السيارات ومن أين خرجوا و إلي أين هربوا و من أعطي لهم الأوامر ونحذر بأنه وفي المرة القادمة لن يكون هناك تهاون مع هولاء الشراذم و سيتم ملاحقتهم أينما وجودوا ” .

وأكد جهاز الأمن العام على علمه بأن هناك أيادي خفية هدفها تأليب الرأي العام و خلق فتنة بينه و بين جهات أمنية أخري مشيراً إلى أن هدفه هو تأمين المواطن و فرض حالة الأمن و الأمان .

وختم البيان مؤكداً علم الجهازومعرفته معرفة بكل ما يحاك و يدور في الخفاء من قبل من وصفهم بالمندسيين و المؤدلجيين مشيراً إلى إستمرارهم في عملهم المكلفين به من قبل وزارة داخلية حكومة الوفاق .

المرصد – متابعات

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