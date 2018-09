عدل الوفاق: التحريات لازالت جارية للكشف عن معتدي محكمة الغيران

أكد رئيس قسم الإعلام في وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، وليد بن رابحة، أن الوزارة أنه لم يتم التعرف على المجموعة التي اعتدت على مقر محكمة ونيابة الغيران الجزئية التابعة لمحكمة غرب مصراتة الإبتدائية حتى هذه اللحظة.

وأضاف في تصريح لقناة ليبيا، أن العمل جار للكشف والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن الوزارة طالبت الجهات الأمنية بتتبع هذه المجموعة التي قامت بتهريب مقبوض عليه بتهمة القتل العمد.

هذا وقد دعت الوزارة في بيان لها سابقا، مؤسسات المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية إلى دعم السلطة القضائية والمساهمة بإيجاد البيئة المناسبة لعملها.

