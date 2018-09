أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، إدريس بوفايد، أمس السبت، عن رفض المجلس لضغوطات مجلس النواب حول تغيير آلية أختيار الر

آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد أن يتوافق أعضاء كل إقليم من المجلسين على ممثل لهم في الرئاسي، مؤكدا أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يرفضون فكرة اختيار الرئاسي بهذه الطريقة.

وشدد بوفايد في تصريح للرائد على أن الدولة الواحدة الموحدة لا تكون فيها الانتخابات الوطنية المباشرة وغير المباشرة إلا على المستوى الوطني الشامل، مشيرا أن الآلية المطروحة لاختيار الرئاسي ليست بالسهلة.

ووصف بوفايد الضغط على المجلس الأعلى للدولة للتجاوب مع مقترح مجلس النواب وإعطائه مهلة الأسبوع للقبول به بــ”المحاولات المهينة.”

The post نائب بــ«الاستشاري»: نرفض ضغوطات «النواب» حول آلية اختيار « الرئاسي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية