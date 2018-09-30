اللاجئون غير الشرعيون في ليبيا.. أمراض وخيبات أمل

أعداد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا مودعون في مراكز إيواء تفتقر لظروف العيش الملائمة وهم عرضة للأمراض والعدوى بسبب انعدام شروط النظافة والرعاية الصحية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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