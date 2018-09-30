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اللاجئون غير الشرعيون في ليبيا.. أمراض وخيبات أمل

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعداد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا مودعون في مراكز إيواء تفتقر لظروف العيش الملائمة وهم عرضة للأمراض والعدوى بسبب انعدام شروط النظافة والرعاية الصحية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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