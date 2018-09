شهدت مدينة درنة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش و بقايا الجماعات الإرهابية المتحصنة يالمدينة.

وأشار شهود عيان، بأن الاشتباكات دارات بالمنطقة القديمة، دون وقوع أية خسائر بشرية.

جدير بالذكر، أن مدينة درنة تشهد اشتباكات متقطعة بقصد دحر الجيش للجماعات الإرهابية وتطهيرها بشكل كامل من مخلفات الحرب.

