العثور على مقبرة جماعية قرب منطقة الحبري شمال أجدابيا

عثرت عناصر قسم البحث الجنائي في أجدابيا، مساء أمس السبت،على رفات جثامين كانت مدفونة قرب منطقة الحبري و التي تبعد نحو 25 كلم شمال أجدابيا.

وقال رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي أجدابيا، فتحي السعيطي،في تصريحات خاصة، أن القسم تلقى بلاغا يفيد بوجود مقبرة جماعية شمال مدينة أجدابيا و التي تبين أنها تضم رفات جثتين تدل ملامح صاحبيهما على أن فترة دفنها وصلت إلى عدة سنوات لأن الرفات كانت عبارة عن «هياكل عظمية».

وأضاف السعيطي، أن الجثمانين جرى انتشالها وتسليمهما إلى مستشفى الشهيد محمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي عن طريق قسم البحث الجنائي وبحضور أفراد «الهلال الأحمر» بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بهما.

