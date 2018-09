وصول قوة عسكرية للجيش شرقي مدينة سرت

وصلت قوة عسكرية تابعة للجيش إلى مناطق القرضابية وسلطان وهراوة والعامرة والوادي الأحمر الواقعة على بعد 45 كلم شرقى مدينة سرت.

وقال مصدر عسكري، اليوم السبت، إن القوة العسكرية التابعة للجيش أقامت بوابة استيقاف وتفتيش، مضيفًا أن أعداد كبيرة من السيارات الجديدة نوع تويوتا 24 عليها سلاح ثقيل تمركزت شرق المدينة.

وأشار المصدر، إلى أن عناصر من القوة العسكرية يقومون بتفتيش السيارات المارة من الطريق الرئيسي سرت هراوة، بينما عناصر أخرى تقوم بدوريات بالصحراء شرق سرت بطريق النهر إلى النوفلية.

