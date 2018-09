الأمن العام: وفاة طفل خلال الرماية على التمركزات في حي الأندلس

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي، صباح اليوم الاحد، وفاة الطفل الذي أُصيب فى الرماية على مركز حي الأندلس وعلى تمركزاتها فى المنطقة .

وحمّل الجهاز، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” المسؤولية للقيادي فى كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفتق محمد عمر المشاي المُلقب بـ ” الشعر ” و الذي سخر سيارتين الأولي من نوع ميتسوبيشي ( نقل ) و الثانية ميتسوبيشي ” لانسر ”.

وقال الجهاز، بأن هاتين السيارتين خرجتا من مقر الإذاعة بشارع النصر وقامت بالرماية علي دوريات الجهاز ليلة البارحة و عاودوا اليوم تسللهم و قاموا بالرماية على مركز حي الأندلس.

وأكد الأمين العام والتمركزات الامنية، محاولته إسعاف الطفل المصاب عبر نقله إلى مصحة الفردوس و لكنه توفي متأثرا باصابته البالغة مشيراً إلى أن الأمر عندما يصل إلي إستهداف الأمنيين في بيوتهم يستوجب الضرب و الرد بقوة على من وصفهم بـ الشراذم.

جدير بالذكر أن الجهاز أكد بأن مجموعة خارجة عن القانون قامت ليلة البارحة بالرماية العشوائية على دوريات جهاز الأمن العام قبل أن تكرر ذات المجموعة هجومها هذه الليلة فى غرب طرابلس .

