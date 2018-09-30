عودة وسفر 1156 مصريًا وليبيًا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1156 مصريًا وليبيًا و128 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات بأنها تلقت إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 883 إلى الجانب الليبى، بينهم72 مصريا و811 ليبيا،كما تم إنهاء إجراءات وصول 273 بينهم 234 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و39 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

هذا وسجلت السلطات إنهاء إجراءات عودة 128 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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